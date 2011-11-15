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//Политика

Али Абдалла Салех снова пообещал покинуть пост президента Йемена

15 ноября 2011, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz

В Йемене глава государства Али Абдалла Салех во вторник опять заявил о том, что готов уйти в отставку на протяжении 90 дней с того момента, как будет достигнуто соглашение с оппозицией о передаче власти.

Он сказал, что как только соглашение будет ратифицировано, тогда будет определен механизм передачи власти и день следующих выборов. Этот процесс должен занять  не более 90 дней, передаёт RBC.  Но оппозиция считает, что Салех специально тянет время. Ведь президент Йемена дает уже шестое обещание уйти в отставку.

В Йемене пройдут досрочные выборы, если Салех уйдет со своего поста в рамках инициативы, которую предложил Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей   президента уйти в отставку.

Наблюдатели рассчитывают на то, что правящая партия и оппозиция Йемена все же достигнут компромисса и начнут обговаривать механизм передачи власти. Кандидатом от правящей партии на выборах президента будет вице-президент республики Абд-Раббу Мансур Хади.

Напомним, что массовые беспорядки в Йемене  начались в январе этого года. Акции протеста были направлены на отставку  президента Салеха, который у власти находится более 30 лет.  3 июля  он получил тяжелое ранение при обстреле мечети и был вывезен в Саудовскую Аравию на лечение.

ЛБ

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