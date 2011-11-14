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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в республику Саха-Якутия

14 ноября 2011, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в республику Саха-Якутия. В Якутск Дмитрий Медведев прибыл из США, где  в столице штата  Гавайи Гонолулу  прошел очередной саммит АТЭС.

Из 20-часовой разницы во времени между Гавайями и Якутией и продолжительностью перелета российский президент  вылетел из США по местному времени 13 ноября, а прибыл на родину  уже 15 ноября, также по местному времени.

Глава государства проведет в Якутии выездное заседание Общественного комитета сторонников президента России, которое будет посвящено проблемам обеспечения жильем и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Медведев побывает на нескольких объектах ЖКХ, передает ИТАР-ТАСС. Планируется также участие президента России в торжественном мероприятии по случаю завершения прокладки железной дороги до станции Нижний Бестях.

ИЧ

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