Таджикистан завел дело на владельца самолета, которым управлял Садовничий

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14 ноября 2011, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Таджикистане отдел Госкомитета по национальной безопасности по Хатлонской области возбудил уголовное дело против руководства российской авиакомпании Rolkan Investmens Ltd. На самолетах этой авиакомпании летали осужденные в начале ноября летчики гражданин России Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко.

По словам представителя областной прокуратуры, согласно новому уголовному делу, возбужденному в пятницу, 11 ноября, руководителю компании Сергею Полуянову предъявлены такие же обвинения, что и осужденным пилотам Садовничему и Руденко.

Напомним, суд города Курган-Тюбе в Таджикистане 8 ноября приговорил двух летчиков авиакомпании Rolkan Investmens Ltd к 8,5 годам лишения свободы, признав их виновными в нарушении границы, контрабанде и нарушении правил международных перелетов.

14 ноября заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин встретился с послом Республики Таджикистан в РФ Абдулмаджидом Достиевым. Российский дипломат вновь высказал серьезное беспокойство относительно будущего Владимира Садовничего и Алексея Руденко.