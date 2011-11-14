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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Меркель: У Европы самый тяжелый период со времен Второй мировой войны

14 ноября 2011, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Европа, находящаяся в долговом кризисе, переживает самый тяжелый период со времен Второй мировой войны, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению Меркель, Европа должна сплотиться перед лицом проблем.

"Именно нашему поколению предстоит расхлебывать кашу, заваренную в Европе. Шаг за шагом мы должны приближаться к формированию политического союза", - отметила канцлер. При этом Меркель не предложила новых инициатив, направленных на решение европейских долговых проблем, передает Reuters. Канцлер напомнила о том, что Германия имеет обязательства перед своими партнерами по еврозоне. По ее словам, у Германии тоже могут возникнуть проблемы, если какому-либо из государств блока приходится туго, ведь 60% немецкого экспорта уходит именно в Европейский Союз.

ЕЛ

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