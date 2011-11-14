Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сломал руку, упав с велосипеда

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14 ноября 2011, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сломал руку. Это случилось в воскресенье в результате падения Расмуссена с велосипеда во время прогулки под Брюсселем. На этой неделе генсек НАТО должен был посетить Латвию, Эстонию и Литву, но из-за травмы визит придется перенести на более поздний срок.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, Андерс Фог Расмуссен чувствует себя хорошо. Но в течение нескольких дней его не будет на своем рабочем месте, он будет отдыхать.