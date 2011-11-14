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14 ноября 2011, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник в Высоком суде Лондона бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин обвинил олигарха Бориса Березовского в желании заработать политический капитал на трагедии подводной лодки "Курск".

Александр Волошин является свидетелем на процессе по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу.

По словам Волошина он, как и действующий тогда президент РФ Владимир Путин, считал, что Борис Березовский хотел заработать политический капитал на трагедии подводной лодки "Курск", затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море.

"У президента Путина был повод для эмоций, и я с ним абсолютно согласен, что господин Березовский использовал эту трагедию для того, чтобы нажить себе политический капитал", ­– заявил бывший глава путинской администрации, передает ВВС. "Для Березовскогобыло трагедией, что у него отнимают его любимую игрушку ОРТ, что он не может больше ею управлять. Для нас драматизмом было, что Березовский использовал страшную трагедию в личных интересах", – сказал Волошин, передает Газета.ру.

Официально сделку, в результате которой Березовский вышел из состава акционеров ОРТ, подтвердили в феврале 2001 года.

Встреча Волошина и Березовского произошла через день-два после резкой критики, высказанной Путиным по поводу освещения трагедии с "Курском", обсуждалась на ней ситуация вокруг ОРТ.

На допросе Абрамовича 11 ноября текущего года, адвокат Березовского заявил, что олигарх встретился с руководителем администрации президента Александром Волошиным после телепередачи о гибели подводной лодки "Курск".

Волошин передал ему слова президента: Березовскому нужно отказаться от акций ОРТ в пользу государства. В противном случае может повториться история с Владимиром Гусинским.

Напомним, в результате трагедии на подводной лодке "Курск" погибли 118 человек.

Иск Березовского к Абрамовичу поступил в суд Лондона в 2007 году. Предприниматель обвиняет бывшего партнера в том, что он принуждал его к продаже долей в «Сибнефти» и «Русале» по заниженной цене. Роман Абрамович, якобы, также нарушил устную договоренность не перепродавать купленные у Березовского активы.