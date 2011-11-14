Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в саммите АТЭС-2011

14 ноября 2011, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в саммите АТЭС-2011

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в составе официальной российской делегации  принял участие  в работе саммита, который завершился в Гонолулу (штат США Гавайи).

Лидеры стран и территорий АТЭС обсудили вопросы, связанные с обеспечением экономического роста и занятости, повышением энергобезопасности и энергоэффективности, сближением национальных систем государственного регулирования экономики.

В рамках саммита состоялись встречи и переговоры Президента РФ Дмитрия Медведева  с главами других государств, неформальный обед с представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во встречах российского лидера с новым премьером Японии Есихико Нодой, с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом и с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком принял участие Губернатор края Вячеслав Шпорт.

В ходе беседы с малазийским лидером основное внимание уделялось перспективам расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, космос, информационные и телекоммуникационные технологии, образование, туризм, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.

На встрече с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом речь шла о взаимодействии в торгово-экономической сфере. В последние годы это партнерство обогатилось новыми высокотехнологичными направлениями (атомная энергетика, телекоммуникации). Особое место в двусторонних отношениях занимает сотрудничество в сфере атомной энергетике. За первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 миллиарда долларов.

На встрече российской делегации с премьер-министром Японии Есихико Нодой Д.Медведев подтвердил принципиальную готовность наращивать помощь Японии в преодолении последствий землетрясения и цунами, которые произошли весной этого года. В частности, речь шла об активизации контактов ученых-атомщиков в интересах ликвидации последствий аварии на "Фукусима-1", углублении сотрудничества в энергетике и увеличении поставок энергоносителей, привлечении японских компаний к разработке крупных газовых месторождений в российских регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Приоритетное внимание в ходе беседы уделялось перспективам экономических отношений. В 2011 году взаимная торговля, как ожидается, превысит докризисный уровень и приблизится к рекордному показателю в 30 миллиардов долларов. Объем японских инвестиций в российскую экономику достигает 10 миллиардов долларов.

На персональной встрече Вячеслава Шпорта с Губернатором штата Гавайи Нэйлом Аберкромби обсуждались внешнеэкономические связи Хабаровского края и США. По стоимости внешнеторгового оборота эта страна занимает четвертое место в перечне крупнейших внешнеторговых партнеров края после КНР, Республики Корея и Японии. Так, в 2010 году внешнеторговый оборот края с США составил 106,7 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 62%. При этом удельный вес США во внешнеторговом обороте края вырос почти до 4,5%.

Среди зарубежных инвесторов Хабаровского края США занимают 5-е место по общему объёму иностранных инвестиций. За последние годы в развитии связей Хабаровского края с США произошли заметные подвижки, однако потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Остается открытым вопрос о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Хабаровским краем и Западными штатами США. По-прежнему актуально расширение контактов между представителями политических и деловых кругов, развитие всех форм «народной дипломатии», углубление взаимодействия в тех сферах, где Хабаровский край и США уже являются партнерами.

Участие в саммите АТЭС руководства Хабаровского края и других дальневосточных регионов имеет особо значение в свете предстоящего российского председательства в этом региональном объединении. В АТЭС входит 21 страна, на долю которых приходится более 80% внешнеторгового оборота Хабаровского края. 

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан