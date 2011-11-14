Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в саммите АТЭС-2011

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14 ноября 2011, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в составе официальной российской делегации принял участие в работе саммита, который завершился в Гонолулу (штат США Гавайи).



Лидеры стран и территорий АТЭС обсудили вопросы, связанные с обеспечением экономического роста и занятости, повышением энергобезопасности и энергоэффективности, сближением национальных систем государственного регулирования экономики.



В рамках саммита состоялись встречи и переговоры Президента РФ Дмитрия Медведева с главами других государств, неформальный обед с представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона.



Во встречах российского лидера с новым премьером Японии Есихико Нодой, с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом и с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком принял участие Губернатор края Вячеслав Шпорт.



В ходе беседы с малазийским лидером основное внимание уделялось перспективам расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, космос, информационные и телекоммуникационные технологии, образование, туризм, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.



На встрече с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом речь шла о взаимодействии в торгово-экономической сфере. В последние годы это партнерство обогатилось новыми высокотехнологичными направлениями (атомная энергетика, телекоммуникации). Особое место в двусторонних отношениях занимает сотрудничество в сфере атомной энергетике. За первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 миллиарда долларов.



На встрече российской делегации с премьер-министром Японии Есихико Нодой Д.Медведев подтвердил принципиальную готовность наращивать помощь Японии в преодолении последствий землетрясения и цунами, которые произошли весной этого года. В частности, речь шла об активизации контактов ученых-атомщиков в интересах ликвидации последствий аварии на "Фукусима-1", углублении сотрудничества в энергетике и увеличении поставок энергоносителей, привлечении японских компаний к разработке крупных газовых месторождений в российских регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.



Приоритетное внимание в ходе беседы уделялось перспективам экономических отношений. В 2011 году взаимная торговля, как ожидается, превысит докризисный уровень и приблизится к рекордному показателю в 30 миллиардов долларов. Объем японских инвестиций в российскую экономику достигает 10 миллиардов долларов.



На персональной встрече Вячеслава Шпорта с Губернатором штата Гавайи Нэйлом Аберкромби обсуждались внешнеэкономические связи Хабаровского края и США. По стоимости внешнеторгового оборота эта страна занимает четвертое место в перечне крупнейших внешнеторговых партнеров края после КНР, Республики Корея и Японии. Так, в 2010 году внешнеторговый оборот края с США составил 106,7 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 62%. При этом удельный вес США во внешнеторговом обороте края вырос почти до 4,5%.



Среди зарубежных инвесторов Хабаровского края США занимают 5-е место по общему объёму иностранных инвестиций. За последние годы в развитии связей Хабаровского края с США произошли заметные подвижки, однако потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Остается открытым вопрос о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Хабаровским краем и Западными штатами США. По-прежнему актуально расширение контактов между представителями политических и деловых кругов, развитие всех форм «народной дипломатии», углубление взаимодействия в тех сферах, где Хабаровский край и США уже являются партнерами.



Участие в саммите АТЭС руководства Хабаровского края и других дальневосточных регионов имеет особо значение в свете предстоящего российского председательства в этом региональном объединении. В АТЭС входит 21 страна, на долю которых приходится более 80% внешнеторгового оборота Хабаровского края.