Украина выдала гражданина России

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14 ноября 2011, 14:57 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Юлия Дорофеева, адвокат Александра Меркулова, выдворенного 11 ноября 2011 года из Украины в Россию, сегодня дала пресс-конференцию в пресс-центре «Аргументы недели – Крым».

По словам адвоката, все процедуры по экстрадиции Меркулова были выполнены с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, а также с нарушением международных норм по статусу беженца.

Украинские власти дали согласие российским правоохранителям вывести из страны гражданина РФ, которого в России обвиняют в убийстве, несмотря на то, что в настоящее время рассматривается вопрос о присвоении ему на территории Украины статуса беженца, то есть ни о какой экстрадиции до принятия этого решения (или отказа) речи быть не может.

По мнению адвоката Юлии Дорофеевой, Украина отступила от заявленных ею возможностей предоставлять убежище для лиц, преследуемых в другой стране по политическим или экономическим мотивам (а именно об экономической подоплеке дела заявлял Меркулов), и тем самым показала себя ненадежным объектом защиты иностранных граждан, которым в их странах грозит неминуемый арест.

Поступок украинских властей адвокат рассматривает, как решение частных вопросов, в которых международные обязательства откровенно попираются.