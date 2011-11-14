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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

США могут развернуть боевые корабли с ПРО не только в Средиземном море

14 ноября 2011, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

США могут развернуть боевые корабли с ПРО не только в Средиземном море

Глава МИД РФ Сергей Лавров по дороге из Гонолулу в Москву, комментируя российско-американские встречи в рамках саммита АТЭС, сообщил, что США могут развернуть боевые корабли с ПРО не только в Средиземном море.

По словам главы российского МИД, в рамках ПРО "американцы не исключают, они признались нам в этом, что могут быть развернуты боевые корабли с противоракетными системами не только в Средиземном море, но и в Черном, Баренцевом, Северном, и на Балтике", - цитирует министра Интерфакс.

СБ

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