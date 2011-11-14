МИД РФ обвиняет западные страны в подстрекательстве к смене режима в Сирии

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14 ноября 2011, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны подстрекают оппозицию Сирии к смене режима Башара Асада. Кроме того, сирийским экстремистам контрабандным путем поступает оружие.



По пути с Гавайских островов в Москву после саммита АТЭС в понедельник Сергей Лавров сказал: "Нас глубоко разочаровало, что еще на ранней стадии после оглашения плана ЛАГ (о налаживании межсирийского диалога), когда не прошло еще и недели, мой французский коллега Ален Жюппе публично заявил, что план ЛАГ мертв, а из Вашингтона публично посоветовали оппозиционерам не откликаться на призыв Асада сложить оружие и получить амнистию. Имело и имеет место подстрекательство радикальных оппозиционеров, чтобы они взяли твердый курс на смену режима и отказывались от любых приглашений к диалогу", - цитирует Лаврова Интерфакс.



Глава российского МИД подчеркнул, что "есть факты неопровержимые, никто их не отрицает, хотя и мало комментируют, и мало признают: осуществляются поставки в Сирию оружия контрабандным путем через территорию Турции, Ирака и других стран, и вооруженные экстремисты используют мирных демонстрантов, чтобы, затесавшись, провоцировать власти на насилие".