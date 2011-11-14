Артур Чилингаров стал сенатором Совета Федерации

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14 ноября 2011, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Государственной Думы Артур Чилингаров был делегирован в Совет Федерации. Кандидатуру Чилингарова выдвинул губернатор Тульской области Владимир Груздев. В пятницу Чилингаров получил удостоверение депутата совета села Солопенки.



По текущему законодательству, стать членом Совета Федерации может депутат муниципального или регионального уровня. Помимо этого, кресло в Совфеде могут занять депутаты Госдумы, однако таким образом стать сенатором можно только от того региона, от которого депутат баллотировался в нижнюю палату парламента. Чилингаров этим правом воспользоваться не смог, поскольку избирался не от Тульской области, передает РИА Новости. В октябре губернатор Груздев отозвал из Совета Федерации сенатора Анатолия Васькова, которого туда делегировал прежний глава Тульской области Вячеслав Дудка. Артур Чилингаров был депутатом всех пяти созывов Госдумы. Он имеет звания Героя России и Героя Советского союза за полярные экспедиции.