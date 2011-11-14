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14 ноября 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Осетии второй тур президентских выборов состоится 27 ноября. Об этом сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева, которая в ближайшее время озвучит предварительные данные голосования.



Также глава ЦИК Южной Осетии намерена объявить и о результатах референдума о статусе русского языка в республике.



Напомним, Аргументы Недели ранее сообщали, что во второй тур выборов президента Южной Осетии выходит экс-министр образования Южной Осетии Алла Джиоева и глава МЧС республики Анатолий Бибилов.



