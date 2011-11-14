Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

В Южной Осетии второй тур президентских выборов состоится 27 ноября

14 ноября 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Осетии второй тур президентских выборов состоится 27 ноября

В Южной Осетии второй тур президентских выборов состоится 27 ноября. Об этом сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева, которая в ближайшее время озвучит предварительные данные голосования.

Также глава ЦИК Южной Осетии намерена объявить и о результатах референдума о статусе русского языка в республике.

Напомним, Аргументы Недели ранее сообщали, что во второй тур выборов президента Южной Осетии выходит экс-министр образования Южной Осетии Алла Джиоева и глава МЧС республики Анатолий Бибилов.

СБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…