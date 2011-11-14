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14 ноября 2011, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник в Москву прибывает делегация оппозиционного национального совета Сирии. С парламентариями встретится и проведет переговоры глава российского МИД Сергей Лавров.



На переговорах темой обсуждения станут события в Дамаске.



Напомним, в Сирии в последние дни несколько иностранных посольств подверглись нападениям со стороны манифестантов. Турция срочно вывезла своих дипломатов и их семьи из Дамаска. А спровоцировало эти волнения и всплески насилия в стране решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о временном приостановлении членства Сирии в ЛАГ, которая стояла у истоков этой организации. Это решение вступит в силу 16 ноября. Сирийские власти высказали резкое осуждение данному решению ЛАГ, в поддержку Башара Асада на улицы городов вышли десятки тысяч людей. Правительство Сирии потребовало от Лиги арабских государств созвать экстренный саммит, однако пока реакции на эти призывы со стороны арабского мира не последовало.



Кроме того, против Сирии предполагается введение и экономических санкций. По мнению членов ЛАГ, Дамаск не соблюдает дорожную карту - план выхода страны из кризиса. Генеральный секретарь ЛАГ Набиль Аль-Араби заявил: "Требования остались прежними. Стороны должны прекратить кровопролитие, положить конец вражде и насилию. Со стороны сирийского правительства мы ждём освобождения политических заключённых и проведения реальных политических реформ", - цитируют генсекретаря ЛАГ Вести.ру.