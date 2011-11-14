Медведев: Ситуация по ЕвроПРО - сложная, предложения партнеров не очень понятны

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14 ноября 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация по ЕвроПРО - сложная, и в ближайшее время он сообщит о развернутой позиции России, а предложения партнеров по этому вопросу - не очень понятны.



На пресс-конференции в Гонолулу по итогам саммита АТЭС Дмитрий Медведев пояснил, как Россия будет реагировать на установку американской системы ПРО в Европе, он сказал: "Что касается ПРО, у нас ситуация достаточно сложная". "Сейчас соглашений никаких нет, и нам не очень понятно, что предлагают наши партнеры", - пояснил российский президент.



Однако Дмитрий Медведев подчеркнул далее: "Я думаю, в ближайшее время мы определимся, каким образом Россия должна реагировать на проблемы, связанные с европейской ПРО. Я думаю, что в ближайшее время следует дать развернутую оценку, как Россия будет реагировать на ситуацию, связанную с развитием европейской ПРО как сейчас, так и после 2015 года", - цитирует президента РФ Интерфакс.

Сегодня на Гавайях саммит АТЭС завершает свою работу. В принятой декларации саммита говорится, что лидеры стран-участниц договорились продолжать борьбу с протекционизмом, развивать так называемую "зеленую" экономику. Кроме того, главы государств обсудили и меры, которые помогут стимулировать развитие во время финансовой нестабильности, встретились с членами Делового консультативного совета. А бизнесмены дали рекомендации по созданию благоприятных условий для сотрудничества.



Следующая встреча глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет уже в Приморском крае, на острове Русский.







