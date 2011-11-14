Медведев: В договоренностях политических партий нет ничего плохого

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14 ноября 2011, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Каждая политическая партия должна соблюдать избирательное законодательство, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его мнению, в соглашениях, заключаемых партиями по технике выборов, нет ничего плохого.



При этом соглашения не должны быть направлены против какой-либо одной партии, заявил президент Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС. «Каждая партия должна соблюдать избирательное законодательство, «Единая Россия» в том числе. Никаких исключений не должно быть», - цитирует Медведева РИА «Новости». «Если партии договариваются, чтобы проводить выборы честно, заключают соответствующее соглашение, я ничего плохого в этом не вижу, но в них должны принимать участие все партии», - отметил глава государства.