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//Политика

Медведев: Ситуация с пилотами отразится на отношениях России и Таджкиистана

14 ноября 2011, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев: Ситуация с пилотами отразится на отношениях России и Таджкиистана

Ситуация с пилотами российской авиакомпании Владимиром Садовничим и Алексеем Руденко отразится на отношениях России и Таджикистана, заявил президент РФ Дмитрий Медведев.

Глава государства надеется, что таджикские власти услышат и поймут позицию России. Медведев подчеркнул, что в справедливости приговора российским гражданам он сомневается, и надеется, что таджикские власти сами дадут ему правовую оценку. "Конечно, это не может не отразиться на наших отношениях, тем более если соседние страны друг друга не слышат", - цитирует президента Интерфакс. Тегеран дал Москве таджикскую пощёчину.

ЕЛ

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