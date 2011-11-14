Медведев: Ситуация с пилотами отразится на отношениях России и Таджкиистана

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14 ноября 2011, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация с пилотами российской авиакомпании Владимиром Садовничим и Алексеем Руденко отразится на отношениях России и Таджикистана, заявил президент РФ Дмитрий Медведев.



Глава государства надеется, что таджикские власти услышат и поймут позицию России. Медведев подчеркнул, что в справедливости приговора российским гражданам он сомневается, и надеется, что таджикские власти сами дадут ему правовую оценку. "Конечно, это не может не отразиться на наших отношениях, тем более если соседние страны друг друга не слышат", - цитирует президента Интерфакс. Тегеран дал Москве таджикскую пощёчину.