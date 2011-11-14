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//Политика

Выборы президента в Южной Осетии: Алла Джиоева вышла вперед

14 ноября 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Выборы президента в Южной Осетии: Алла Джиоева вышла вперед
Фото с сайта 1tv.ru

На президентских выборах в Южной Осетии лидирует Алла Джиоева, ранее занимавшая пост министра образования. По предварительным данным, она опережает своего ближайшего соперника, главу МЧС Южной Осетии Анатолия Бибилова.

По данным "Интерфакса", после подсчета данных с 78 из 86 участков, у Джиоевой 24,6% голосов, у Бибилова - на 0,8% меньше. ЦИКу придется проводить второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре.

ЕЛ

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