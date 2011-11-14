Обама: Иран не несет ядерной угрозы

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14 ноября 2011, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Барак Обама заявил о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты пришли к общему мнению - действия Ирана не нацелены на создания ядерного арсенала.



Помимо этого, Барак Обама подчеркнул, что совместно с лидерами других стран намерен продолжить обсуждение данного вопроса в течение ближайших недель, передает РБК. Заявление американского лидера произошло в разгар президентской кампании в США. Представители Республиканской партии уже заявили, что действующий глава Белого дома ведет мир к катастрофе. Так, бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни заявил, что в случае переизбрания Обамы Иран получит оружие массового уничтожения и начнет войну против Израиля. "Если вы меня изберете, то этого не случится", - пообещал американцам Ромни.