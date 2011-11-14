Глава Коми объявил Жириновского персоной нон грата

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14 ноября 2011, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявлен нежелательной персоной в республике Коми. Такое решение принял глава республики Вячеслав Гайзер. Жириновский будет персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится за высказывания в адрес республики.



7 ноября на теледебатах Владимир Жириновский говорил об униженном положении русских в РФ, где "нацменьшинства в 27 национальных регионах до сих пор имеют спецквоты на образование, руководящие должности, жилье". Лидер ЛДПР призывал отказаться от национального административного деления и перейти к территориальному. По словам Жириновского, когда "убрали у нас шесть национальных регионов", хуже не стало, а, к примеру, в Пермском крае, куда вошел упраздненный Коми-Пермяцкий автономный округ, "хорошо и русским, и коми". При этом представителей народа коми лидер ЛДПР "никогда не видел в Коми". "Куда ни приеду, везде русские, даже в Сыктывкаре, столице Коми, - русские, а коми в меньшинстве", - заявил Жириновский, передает Интерфакс.