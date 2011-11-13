Медведев: Россия снизит влияние государства на экономику страны

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13 ноября 2011, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Россия намерена снизить влияние государства на экономику страны. Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил в видеообращении, которое он и другие лидеры организации АТЭС записали для участников Делового саммита форума, заявил, что одна из проблем которую решают российские власти, заключается в том, чтобы сократить влияние государства на экономику страны с целью повышения эффективности самой экономики и развития конкуренции.

По словам главы российского государства, в России начался новый этап приватизации в самых важных секторах экономики - в нефтяном и инфраструктурном.

По мнению Медведева, необходимо бороться с протекционизмом в мировой торговле, так как "протекционизм действительно стал одной из угроз эффективности мировой экономики", передает РБК. Глава российского государства напомнил, что Россия, которая пока не вступила во Всемирную торговую организацию, имеет большое число возможностей для введения таможенных ограничений.

"Мы готовы сейчас вступать в ВТО и не применять излишних защитных мер", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Российский президент выразил надежду, что Россия, в настоящее время более устойчива к кризису, чем в 2008 году, но при, как он отметил, ситуация в мировой экономике сейчас далека от идеальной.





