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//Политика

Таджикистан готов решить дело пилотов российской авиакомпании

13 ноября 2011, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Таджикистан готов решить дело пилотов российской авиакомпании

Таджикистан готов решить дело пилотов российской авиакомпании Rolkan Investments Ltd. в "конструктивном ключе".
Источники в дипломатических кругах сообщили, что Душанбе  ожидает ответа Москвы, послав России "четкий сигнал", что готов решить эту проблему в конструктивном русле, с соблюдением всех законов, но при этом, оставив во главе угла союзнические отношения с Российской Федерацией, передает Интерфакс.

Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выслушав доклады глав силовых ведомств республики, взял дело пилотов Владимира Садовничего и Алексея Руденко под личный контроль.

Напомним, что летчики российской авиакомпании Rolkan Investments Ltd Владимир Садовничий и Алексей Руденко были задержаны сотрудниками национальной безопасности Таджикистана в марте 2011 года. Пилоты совершили вынужденную посадку в аэропорту Курган-Тюбе. Садовничего и Руденко арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде. 8 ноября таджикский суд признал российского пилота и его коллегу из Эстонии виновными по всем статьям и приговорил обоих к 8,5 годам лишения свободы.

ИЧ

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