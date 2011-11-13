Медведев поблагодарил Обаму за поддержку по вступлению России в ВТО

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13 ноября 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев высказал благодарность президенту США Бараку Обаме за содействие и за заинтересованную поддержку усилий России по вступлению в ВТО.

По окончании переговоров с главой Белого дома в рамках саммита АТЭС в столице американского штата Гавайи в Гонолулу, Медведев отметил, что поддержки до этого американская администрация нам не оказывала. "Наверное, поэтому мы вступали в ВТО с 1993 года", - отметил президент РФ.



Дмитрий Медведев подчеркнул, что вступление России во Всемирную торговую организацию полезно не только для самой России, но и для других стран и для всей системы торговых отношений в мире.

Напомним, Москва и Тбилиси подписали в среду в Женеве соглашение по вступлению России в ВТО, в ходе переговоров подписан компромиссный вариант соглашения, разработанный при посредничестве Швейцарии.

Грузия до этого момента мешала России вступить в ВТО и только в конце октября, при помощи Швейцарии, Грузия согласилась на ультиматум, поставленный властями Евросоюза.