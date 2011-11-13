Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

В Южной Осетии сегодня выбирают президента

13 ноября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Осетии сегодня выбирают президента

В Южной Осетии сегодня пройдут выборы президента республики и референдум о придании русскому языку статуса государственного. На высший пост в республике Южная Осетия претендуют 11 кандидатов. Среди них -  одна женщина - экс-министр образования Алла Джиоева.

Нынешний глава Южной Осетии Эдуард Кокойты в третий раз баллотироваться в президенты республики не может.

За голосованием будут следить более 80 международных наблюдателей. Центризбирком РФ направил своих наблюдателей на выборы. Во главе миссии - зампред ЦИК России Станислав Вавилов.
По данным председателя Центризбиркома республики Беллы Плиевой, расходы на кампанию по выборам президента Южной Осетии составят 16 миллионов рублей.
Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более половины избирателей.
Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50 процентов голосов.

ИЧ

//картина дня

Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде…

//новости ан

Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Собчак и Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись…

«Ну выпил лишнего, с кем не бывает», защищали в Сети коллеги Диму Билана, который еле стоят на ногах на сцене в Самаре на концерте в честь Дня города. Выпить может любой…