В Южной Осетии сегодня выбирают президента

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13 ноября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Осетии сегодня пройдут выборы президента республики и референдум о придании русскому языку статуса государственного. На высший пост в республике Южная Осетия претендуют 11 кандидатов. Среди них - одна женщина - экс-министр образования Алла Джиоева.



Нынешний глава Южной Осетии Эдуард Кокойты в третий раз баллотироваться в президенты республики не может.



За голосованием будут следить более 80 международных наблюдателей. Центризбирком РФ направил своих наблюдателей на выборы. Во главе миссии - зампред ЦИК России Станислав Вавилов.

По данным председателя Центризбиркома республики Беллы Плиевой, расходы на кампанию по выборам президента Южной Осетии составят 16 миллионов рублей.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более половины избирателей.

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50 процентов голосов.