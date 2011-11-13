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13 ноября 2011, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США и Барак Обама на полях саммита АТЭС в Гонолулу обсудили на переговорах в рамках саммита АТЭС три основных вопроса.

В кулуарах саммита организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в столице американского штата Гавайи российский и американский лидеры обсудили проблемы международной политики, вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и вопросы противоракетной обороны (ПРО).

После переговоров Обама заявил, что Соединенные Штаты и Россия подтвердили свое намерение выработать общую позицию по иранской ядерной программе Ирана и сделать все, чтобы Иран выполнял международные обязательства. Напомним, Вашингтон настаивает на ужесточении санкций в отношении Тегерана. Москва ранее давала понять, что не поддержит принятие новых санкций в отношении Ирана, несмотря на сообщения МАГАТЭ о том, что власти страны стремятся к разработке ядерного оружия.

На встрече двух лидеров также обсуждалась проблематика Сирии, Афганистана и Ближнего Востока.



Медведев и Обама также договорились продолжить консультации по вопросам противоракетной обороны. Президент РФ Дмитрий Медведев после переговоров отметил, что по этому вопросу позиции России и США пока далеки. "По этой теме мы договорились продолжить поиск возможных решений", - отметил российский президент. Напомним, Россия настаивает на предоставлении юридических гарантий того, что ЕвроПРО не ограничит отечественный стратегический потенциал. Представители НАТО пока избегают принятия на себя подобных обязательств.

Глава российского государства поблагодарил президента США за содействие по вопросу присоединения России к ВТО. "Такой поддержки до этого американская администрация нам не оказывала, наверное, поэтому мы вступали в ВТО с 1993 года", - отметил Дмитрий Медведев.

Обама пообещал Медведеву начать консультации в Конгрессе по поводу отмены дискриминационной поправки Джексона-Вэника, передает Associated Press.