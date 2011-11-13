Президент Италии Наполитано принял прошение об отставке премьера Берлускони

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13 ноября 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Италии Джорджио Наполитано накануне поздно вечером принял официальное прошение Сильвио Берлускони об отставке с должности премьер-министра республики.

Наполитано принял в 21.00 субботы в Квиринальском дворце главу Кабинета министров Сильвио Берлускони, который, закончив парламентский процесс утверждения закона, направленного на стабилизацию экономики в стране, подал в отставку с поста премьера, передает ВВС. В центре Рима сотни людей около парламента страны в этот момент скандировали "В отставку!" и "Прощай, Сильвио!".

"АН" сообщали, что итальянский премьер Берлускони обещал покинуть должность главы правительства после того, как депутаты одобрят пакет мер по экономии, призванный вывести Италию из глубокого долгового кризиса.

Напомним, экономическая ситуация в Италии и Греции угрожают стабильности странам всей зоны хождения евро. Пакет антикризисных мер, предложенных Берлускони, одобренный парламентом призван сэкономить 59,8 млрд. евро государственных расходов и направлен на то, чтобы сбалансировать бюджет Италии к 2014 году.

Скорее всего, после отставки Сильвио Берлускони будет сформировано "технократическое" правительство Италии, возглавить которое, как ожидается, может бывший комиссар ЕС Марио Монти.