"Единая Россия" выдвинет кандидатуру Путина в президенты 27 ноября

Политическая партия "Единая Россия" официально выдвинет председателя российского правительства Владимира Путина на президентские выборы 2012 года на съезде партии, который пройдет 27 ноября в Лужниках.



Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьев. По его словам, основным вопросом съезда будет являться выдвижение кандидата в президенты. "Что касается других вопросов, то они могут быть в рамках того законодательства, которое регламентирует вопросы выдвижения", - цитирует Воробьева Интерфакс. На предыдущем съезде единороссов было объявлено, что кандидатом в президенты будет выдвинут Владимир Путин.