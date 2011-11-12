Медведев пообещал дальнейшее обновление России

Президент России Дмитрий Медведев заявил о неизменности курса России на обновление. Такое заявление Медведев сделал на встрече с представителями деловых кругов АТР. Об этом сообщил помощник президента Аркадий Дворкович.



По словам Дворковича, "были вопросы, связанные с российскими выборами - какая ситуация, какие ожидания и с кем, будет ли продолжаться та политика, которая велась в предыдущие годы, в частности создание Сколково, Московского финансового центра". Слова Дворковича передает РИА «Новости». «Президент сказал, что он, собственно, в том числе для этого, если все будет хорошо, идет в правительство, что он продолжит эти вещи и ни в коей мере нет никаких планов прерывания этих процессов. Мы намерены их в полном объеме осуществить, в том числе в сопартнерстве с теми компаниями, которые сегодня были», - сказал помощник главы государства.