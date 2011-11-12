Алмазбек Атамбаев официально объявлен президентом Киргизии

Алмазбек Атамбаев официально стал президентом Киргизии. Об этом сообщил ЦИК республики. Выборы президента Киргизии состоялись 30 октября.

По данным республиканской ЦИК, Атамбаев набрал 62,5% голосов избирателей. Его соперники - Адахан Мадумаров и Камчибек Ташиев - набрали около 14% голосов, передает РБК.

Полномочия действующего президента Розы Отунбаевой истекают 31 декабря 2011 года. Вторично претендовать на этот пост она не может. По новой конституции страны, принятой в 2010 году после государственного переворота, президент Киргизии избирается на 6 лет и только на один срок.

В 2005 2010 годах действующие в то время президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев вынуждены были сложить с себя полномочия из-за государственного переворота в Киргизии.

Последние президентские выборы стали первым в истории Киргизии, когда на пост главы государства приходят мирным путем.