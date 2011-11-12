В случае победы на выборах Владимир Путин готов идти по пути модернизации

В случае победы на президентских выборов Владимир Путин будет готов идти по пути модернизации. Дмитрию Медведеву в качестве главы правительства будет дан карт-бланш, считает директор Центра имени Бертольда Бейтса Александр Рар.

По словам Рара, Путин и дальше готов идти по пути модернизации, передает РИА Новости. "И, как я понял, он сказал, что Медведеву будет поручено возглавить правительство со своей собственной командой, которую он должен предложить и которую Путин как президент утвердит. А также, что либеральный курс останется и у Медведева - в некоторых сферах экономической деятельности будет даже больше полномочий, чем у самого президента", - сказал Рар по окончании встречи премьер-министра РФ Владимира Путина с членами Международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам директора Центра имени Бертольда Бейтса, Путин готов к тому, что сформированное Медведевым правительство будет проводить "достаточно радикальные реформы". "Я думаю, что Медведеву хотят дать карт-бланш на несколько лет. Он не сходит со сцены, и, я думаю, что это - один из главных сигналов, который Путин хотел послать здесь, в Валдайском клубе. Сигнал о том, что тандем еще существует и Медведев - это поколение будущего", - сказал Рар. Ранее председатель российского Правительства Владимир Путин заявил о том, что "не цепляется за власть". Путин понимает, что "в российской политической жизни есть определенный застой".