Клинтон: США требуют от Ирана реакции на доклад МАГАТЭ

Соединенные Штаты ждут реакции Ирана на доклад МАГАТЭ о военной направленности иранской ядерной программы. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).



«В ближайшие дни мы ожидаем, что Иран даст ответ на серьезные вопросы, поднятые в этом докладе», - сказала Клинтон на пресс-конференции в конгресс-центре Гонолулу. Ранее в СМИ появились выдержки из доклада МАГАТЭ о ситуации с иранской ядерной программой. В тот же день США, Франция, Германия и Великобритания заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении Ирана, передает РИА Новости. Россия же считает, что единственным путем для снятия всех вопросов с иранской ядерной программой является создание условий для возобновления переговоров между «шестеркой» (Россия, КНР, США, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном. Со своей стороны представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Солтанийе заявил, что в Парчине не ведутся работы по созданию ядерного оружия.