Об отставке секретаря Союзного государства Павла Бородина объявят 25 ноября

Госсекретарь Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии Павел Бородин покинет свой пост, и официально об этом должно быть объявлено 25 ноября на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Пресс-секретарь госсекретаря Иван Макушок сообщил, что у Павла Бородина в этом году заканчивается уже третий срок работы. "Ничего неожиданного нет. Есть вопрос определенной ротации, будет новый госсекретарь. Бородин тоже не может остаться без работы и не останется без нее", - сказал Макушок, передает РБК.

Пост госсекретаря Союзного государства Павел Бородин занимает с 2000 года. Вероятным его преемником называют полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе и бывшего генерального секретаря ЕврАзЭС Григория Рапоту.

Неофициальная информация об его отставке появилась в СМИ в начале октября. Позднее ее подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив, что Россия рекомендует на пост госсекретаря Союзного государства вместо Павла Бородина другого человека и имеет на это право.

Лукашенко подчеркнул, что именно он является председателем Высшего Госсовета, и сам будет рассматривать новую кандидатуру. По мнению белорусского лидера, возглавить аппарат Союзного государства должен человек местный, который "разбирается в московских хитросплетениях".

Президент также отметил, что готов предложить Бородину новую работу.

Вероятным кандидатом на пост госсекретаря Союзного государства называют полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе и бывшего генерального секретаря ЕврАзЭС Григория Рапоту.