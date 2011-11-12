Медведев встретился с президентом Перу в рамках саммита АТЭС

Президент России Дмитрий Медведев встретился с президентом Перу Ольянтой Умалой. Переговоры прошли в рамках саммита АТЭС, официальное открытие которого состоится 12 ноября.



Главы России и Перу отметили интенсивность контактов на высоком уровне. Дмитрий Медведев предложил перуанскому коллеге обсудить основные вопросы двусторонней повестки дня, а также тематику сотрудничества на мировой арене, передает Интерфакс. Также во встрече приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощники президента Сергей Приходько и Аркадий Дворкович. С перуанской стороны во встрече глав двух государств приняли участие руководители внешнеполитического ведомства этой страны.