Путин не цепляется за власть и говорит о застое в политической жизни

Председатель российского Правительства Владимир Путин заявил о том, что "не цепляется за власть". Путин понимает, что "в российской политической жизни есть определенный застой".



Об этом заявил директор российских и азиатских программ Николай Злобин. Владимир Путин склоняется к западной модели организации политического пространства. По мнению премьера, в российской политической системе нет необходимости "плодить дополнительные партии". Путин считает, что стране необходимо идти по модели, когда существуют несколько ведущих политических сил, внутри которых происходит активная дискуссия, борьба мнений, праймериз, появляются новые люди и новые лидеры. Злобин принимал участие во встрече Путина с членами дискуссионного клуба "Валдай".



При этом политолог отметил, что Владимир Путин отчетливо сказал, что он "не цепляется за власть". "При этом он также отчетливо сказал, что его беспокоит снижение эффективности системы управления в стране", - сказал Злобин. При этом, по словам Злобина, у Путина есть план развития страны. "Он нам прямо ответил, что у него есть план на 5-10-15 лет", - цитирует Злобина РИА Новости.



В случае победы "Единой России" на выборах Дмитрий Медведев будет формировать новое правительство и предлагать новых людей на посты, которых президент и премьер будут обсуждать вместе. Также Николай Злобин сказал, что Владимир Путин удивил его тем, что он думает о том, какие новые люди могут прийти во власть. "Еще был очень неожиданный для нас момент, когда он нас спросил, как мы оцениваем реализацию Дмитрием Медведевым их идеи модернизации", - сказал Злобин.