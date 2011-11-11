Козак: В ближайшее время летчиков отпустят и они будут на свободе

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак убежден, что в ближайшее время ситуация с летчиками, осужденными в Таджикистане, будет урегулирована, их отпустят и они скоро будут на свободе.



В пятницу в Санкт-Петербурге вице-премьер заявил журналистам: "Я уверен, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, и наш гражданин и гражданин Эстонии будут на свободе", - цитирует его Интерфакс. По словам Дмитрия Козака, эта ситуация разрешится в результате тех мер, которые были приняты руководством страны и МИД России.



Кроме того, Дмитрий Козак сообщил: "Я уверен, что им будут принесены извинения".







