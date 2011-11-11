Зюганов: В России нет честных выборов

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов считает, что за всю историю проведения выборов в России еще ни разу не было честного голосования. По мнению главы ЦК КПРФ, выборы должны быть открытыми и прозрачными.



"В России не было честных выборов и пока не предвидится", - цитирует Зюганова Интерфакс. По его мнению все участники избирательной кампании должны обладать одинаковыми возможностями для проведения агитации. Также Зюганов посетовал на то, что зачастую представители других партий, в частности, из партий власти, уклоняются от честных и публичных дебатов, которые проводятся. Реальные рейтинги доверия к коммунистам среди населения намного больше, чем о них говорят в СМИ, подчеркнул Геннадий Зюганов.



В среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов в одиночку провел теледебаты на канале "Россия-1". "Единая Россия" от приобретения платных эфиров отказалась.