Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь отказался от участия в выборах в Госдуму

Экс-глава Хакасии Алексей Лебедь отказался от участия в избирательной кампании. Лебедь возглавлял региональный список КПРФ на выборах в Госдуму. В пятницу он написал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.



Лебедь прекрати участие в избирательной кампании по состоянию здоровья. Теперь первым номером регионального списка КПРФ станет руководитель хакасского регионального отделения КПРФ Владимир Керженцев. "Кампания оказалось для него тяжелой, подвело сердце. Алексей Иванович принял решение, что здоровье не позволит продолжать кампанию, угроза слишком серьезная", - цитирует Керженцева РИА Новости. Алексей Лебедь возглавил список КПРФ от Хакасии после того, как в сентябре 2011 года добровольно вышел из партии "Единая Россия". В партии власти он состоял с 2005 года.