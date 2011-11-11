"Патриоты России" выступают за ротацию чиновников по всей стране

Партия "Патриоты России" призывает провести переаттестацию чиновников и полную ротацию кадров во всех ведомствах в рамках борьбы с коррупцией. "Патриоты России" отстаивают идею создания в России нового государства и общества образца 21 века.



Об этом заявил председатель партии Геннадий Семигин. "Самый главный момент - это подбор кадров сначала перед тем, как их назначают, этих чиновников. Нужно провести полную аттестацию, переаттестацию и ротацию кадров по всей стране", - цитирует Семигина РИА Новости. По мнению лидера "Патриотов России", это является одним из ключевых моментов в борьбе с коррупцией. Партия также предлагает запретить уличенным во взяточничестве чиновникам работать на государственной службе.