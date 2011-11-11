Медведев: Россия продолжит исследовать Арктику

Россия будет продолжать отстаивать свои интересы в арктическом регионе, заявил президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, страна "просто обязана" продолжить исследования Северного Ледовитого океана "и вообще Арктики".



"Если мы этого делать не будем, там будут хозяйничать другие страны. Это не значит, что они для нас враги и что мы к ним относимся соответствующим образом, но Арктика и регион Северного Ледовитого океана — это прилегающее к нам, если пользоваться международно-правовой терминологией, море, это наши берега и наши морские пространства — и с точки зрения географии, и с точки зрения огромного количества ресурсов, которые там находятся», — сказал Медведев. Глава государства назвал удивительным тот факт, что страны, находящиеся в другой части планеты, также собираются вкладывать средства в исследование Арктики. "Поэтому мы обязательно будем вкладывать туда деньги, в эти исследования, и программы на эту тему готовить", -цитирует Медведева РИА Новости.