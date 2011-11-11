Помощник президента Дворкович провел приём граждан в Хабаровске

В Хабаровске сегодня работала мобильная приёмная Президента РФ Дмитрия Медведева. Приём граждан провел помощник главы государства Аркадий Дворкович.



В приёме граждан приняли участие и заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, заместитель начальника управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций Андрей Минин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Сергей Левков, заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Оноприенко и мэр Хабаровска Александр Соколов, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Дворкович выезжал в детскую поликлинику № 17 вместе с сотрудниками аппарата полпреда Президента РФ в ДФО. О ненадлежащем медицинском обслуживании пациентов в поликлинике обратилась

жительница Хабаровска.



Также с выездом на место было рассмотрено обращение другой жительницы столицы края, которая обратилась к Дмитрию Медведеву с жалобой на бездействие должностных лиц администрации города Хабаровска по обустройству и ненадлежащему содержанию территории МДОУ "Детский сад № 208" по улице Панфиловцев, дом, 16А.

Одно из обращений было посвящено бездействию администрации Хабаровска по ликвидации причин затопления домов частного сектора по улице Бикинской талыми и грунтовыми водами.



Другая хабаровчанка рассказала о неисполнении должностными лицами администрации города судебного решения о предоставлении благоустроенного жилья. Она проживает в аварийном доме, процент износа которого еще в 2003году составлял 79 процентов.



Прозвучала жалоба на бездействие мэрии по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий по улице Сигнальной вдоль территории Пограничного института ФСБ России в Хабаровске из-за отсутствия пешеходного тротуара и установки дорожных знаков "Осторожно Дети" на переходе улицы.



Помощник Президента РФ рассмотрел также жалобу на бездействие должностных лиц администрации Хабаровска и управляющей компании ООО "Бруслит-сервис" по обеспечению жителей дома 64 по улице Некрасова холодной водой.



По итогам работы мобильной приёмной Президента России Аркадий Дворкович дал поручения губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.



Жалобы других жителей были рассмотрены на личном приёме. Одно из обращений было посвящено бездействию администрации Хабаровска по ликвидации причин затопления домов частного сектора по улице Бикинской талыми и грунтовыми водами.



Другая хабаровчанка рассказала о неисполнении должностными лицами администрации города судебного решения о предоставлении благоустроенного жилья. Она проживает в аварийном доме, процент износа которого еще в 2003году составлял 79 процентов.



Прозвучала жалоба на бездействие мэрии по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий по улице Сигнальной вдоль территории Пограничного института ФСБ России в Хабаровске из-за отсутствия пешеходного тротуара и установки дорожных знаков "Осторожно Дети" на переходе улицы.



Помощник Президента РФ рассмотрел также жалобу на бездействие должностных лиц администрации Хабаровска и управляющей компании ООО "Бруслит-сервис" по обеспечению жителей дома 64 по улице Некрасова холодной водой.



По итогам работы мобильной приёмной Президента России Аркадий Дворкович дал поручения губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.