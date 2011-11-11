Медведев доволен модернизацией Амурского кабельного завода

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня совершил рабочую поездку в Хабаровский край. Глава государства доволен модернизацией Амурского кабельного завода, который он посетил.



Медведеву продемонстрировали новейшее оборудование по вулканизации токопроводящей жилы, линии скрутки, бронирования и изоляции. На встрече с рабочими, инженерно-техническими работниками и активом партии "Единая Россия" российский президент поделился впечатлениями от увиденного: "Я приятно впечатлен, техника новая", сообщает РИА "АмурПРЕСС".



Глава государства выразил надежду, что модернизация производства отразилась и на зарплатах сотрудников.

Президент России Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом обратил внимание на необходимость создания новых рабочих мест в регионе.

По словам Шпорта, край практически вышел по трудоустройству на докризисный уровень.