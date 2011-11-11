Медведев: Необходимо создать новые рабочие места в Хабаровском крае

Президент России Дмитрий Медведев указал на необходимость создания новых рабочих мест в Хабаровском крае. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.



По словам Медведева, он беседовал с рабочими и представителями различных предприятий Хабаровского края. И "обратил внимание, что всех волнует возможный новый кризис и перспективы развития трудового рынка", - сказал президент, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что "проблемы в мировой экономике стоят достаточно остро, и создание новых рабочих мест - это большой задел для экономики и для государства в целом".