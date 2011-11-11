Соглашение с Грузией по ВТО не касается признания Абхазии и Южной Осетии

Договоренности между Россией и Грузией о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию никоим образом не ставят под сомнение признание Абхазии и Южной Осетии, заявил в пятницу помощник президента РФ Аркадий Дворкович.



Россия и Грузия заключили соглашение о создании компании, которая будет производить мониторинг на территории двух новых государств. По словам Дворковича, соглашение «мы интерпретируем как ни в коей мере не затрагивающее вопрос признания этих двух государств». «Никоим образом не ставится под сомнение независимость Абхазии и Южной Осетии», - заявил Дворкович. «Это наше мнение», - цитирует Дворковича ИТАР-ТАСС.