Абрамович рассказал, как история российского предпринимателя его отрезвила

Роман Абрамович в последний день дачи показаний в Высоком суде Лондона заявил, что еще задолго до Сибнефти намеревался жить честно и платить налоги. По словам российского олигарха, он начал заниматься бизнесом, когда появились первые кооперативы.

"Я начал зарабатывать более-менее хорошие деньги", - сказал в суде олигарх. "В то время я, конечно, хотел всем показать, что жизнь изменилась, что это новая жизнь, что мы зарабатываем эти деньги. И мы хотели платить налоги и жить честно", - отметил Абрамович.

Но в тот момент, как говорил в суде миллиардер, его отрезвила и "заставила вернуться на землю" история одного из российских предпринимателей, который в конце 80-х годов ХХ века поплатился за свою честность и был вынужден уехать из страны.

Как рассказал владелец "Челси", российский предприниматель открыто заявил, что заработал порядка 3 млн. рублей и, будучи членом КПСС, уплатил не только партийные взносы, но и все положенные налоги. По словам Абрамовича, после этого началась травля этого предпринимателя, многие считали, что этого бизнесмена необходимо посадить в тюрьму - стыдно зарабатывать такие деньги.

Вспомнив эту историю Абрамович решил заниматься бизнесом "тихонечко", не высовываться, передает РИА Новости.

Высокий суд Лондона продолжает рассматривать иск беглого олигарха Бориса Березовского к миллиардеру Роману Абрамовичу. Березовский хочет отсудить у владельца "Челси" 5,5 млрд. долларов.