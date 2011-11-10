Таджикистан: Дело летчика Садовничего не имеет политической окраски

Генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода не видит никакой политической подоплеки в деле российского и эстонского летчиков авиакомпании Rolkan Investmens Ltd, приговоренных в республике к 8,5 годам тюрьмы.

По словам Салимзода, ряд СМИ придают этому вопросу политическую окраску, но это не соответствует действительности. "Это происшествие является обычным преступлением, не имеет никакого политического характера", – заявил генпрокурор Таджикистана, передает Интерфакс.

Самолеты Ан-72, как заявил глава надзорного ведомства Таджикистана, "не зарегистрированы в государственных органах ни одной страны, не имеют летного резерва, сертификата оператора, сертификата летной годности". "Вопреки требованиям статей Воздушного кодекса, пилоты ложно объявили “сигнал бедствия” и незаконно пересекли госграницу Республики Таджикистан. Объявление “сигнала бедствия” не имело оснований, и это было сделано лишь для того, чтобы беспрепятственно приземлиться в аэропорту города Курган-Тюбе", - подчеркнул Шерхон Салимзода. По его словам, местные диспетчеры семь раз отказывали в посадке этим самолетам, но пилоты продолжали углубляться в территорию Таджикистана. Генпрокурор добавил, что осмотр авиалайнеров показал, что у летчиков Владимира Садовничего и Алексея Руденко была возможность вернуться в Кабул.

Ранее сами пилоты авиакомпании Rolkan Investmens Ltd утверждали, что у них была устная договоренность о транзитной посадке и дозаправке с авиационными властями Таджикистана, в которых им было отказано после начала снижения. Командиры самолетов опасались, что топлива на обратный путь до аэропорта Кабула не хватит.

Сразу после посадки экипажи были задержаны и помещены под домашний арест. Впоследствии командирам бортов Ан-72, принадлежащих авиакомпании Rolkan Investmens Ltd, было предъявлено обвинение в нарушении правил международных полетов, контрабанде и незаконном пересечении госграницы. Во вторник, 8 ноября, Владимир Садовничий и Алексей Руденко были признаны виновными и приговорены к 8,5 годам колонии строгого режима.

В МИД России приговор пилотам российской авиакомпании назвали "политическим", подчеркнув, что он отразится на отношениях двух стран.

"Этот арест был произведён по требованию Ирана, которому не нравится взаимодействие России и НАТО в афганском вопросе", – рассказал «АН» российский военно-дипломатический источник.