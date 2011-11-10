Путин исключил Кудрина из состава президиума правительства

Бывший глава Минфина Алексей Кудрин исключен из состава президиума правительства Российской Федерации в связи с его отставкой с поста вице-премьера и министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Путин.

Исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов заменит Кудрина в президиуме правительства.

Напомним, в состав президиума правительства входят: премьер-министр Владимир Путин, его первые заместители Виктор Зубков, Игорь Шувалов, а также вице-премьеры Александр Жуков, Александр Хлопонин, Сергей Иванов, Игорь Сечин, Вячеслав Володин и Дмитрий Козак.



В президиум правительства также включены: глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр регионального развития Виктор Басаргин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр сельского хозяйства Елена Скрынник, глава МВД Рашид Нургалиев и министр обороны Анатолий Сердюков.