Новым премьером Греции станет Лукас Пападемос - бывший зампреда ЕЦБ

Бывший заместитель председателя Европейского центробанка Лукас Пападемос станет новым премьер-министром Греции. Именно Пападемосу предстоит возглавить коалиционное правительство, в котором будут представлены и оппозиционные партии Греции.

Официального объявления этой информации не было. Агентство Associated Press передает, что Пападимос прибыл в президентский дворец, где идут переговоры о создании коалиционного кабинета министров. Переговоры ведут премьер Георгиос Папандреу, который ранее согласился уйти в отставку и лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас.

Напомним, политический кризис в Греции разгорелся после того, как бывший премьер Георгиос Папандреу заявил, что в стране необходимо провести референдум о принятии пакета помощи от Евросоюза и связанных с ним обязательств жесткой бюджетной экономии. Греческая оппозиция потребовала немедленно созвать временное правительство, которое ратифицирует соглашение с ЕС и проведет досрочные выборы.