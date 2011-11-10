Стало известно имя наиболее вероятного нового премьера Италии

Стало известно имя наиболее вероятного нового премьер-министра Италии. Переходный кабинет министров может возглавить бывший еврокомиссар по экономической политике и ректор ведущего итальянского экономического университета "Боккони" Марио Монти.

68-летний Монти накануне был назначен президентом Италии Джорджо Наполитано пожизненным сенатором. Отметит, за все пять лет пребывания на посту главы государства Наполитано ни разу не пользовался своей прерогативой назначения пожизненных сенаторов.

По мнению экспертов, назначение Монти пожизненным сенатором - это явное свидетельство намерения итальянского президента создать техническое правительство во главе с экс-еврокоммисаром.



"АН" сообщали, что глава Кабмина Италии Сильвио Берлускони уже на следующей неделе может уйти в отставку.

Сильвио Берлускони заявил, что готов уйти в отставку, но при одном определенном условии.