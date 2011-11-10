Половина россиян не смотрит теледебаты

Россияне больше не интересуются политическими дебатами. За последние годы заметно увеличилось число тех, кто переключает канал при трансляции теледебатов. При этом 42% телезрителей подобные передачи вообще не смотрят.



К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Политики и лидеры партий выступают на дебатах уже целую неделю. Только 43% россиян смотрят подобные передачи. В 2003 году таких было 52%, пишет РБК daily. Изменилось и отношение к дебатам. Раньше зрители относили подобные мероприятия к познавательным. Ситуация изменилась - сегодня их смотрят ради развлечения. 46% россиян уверены (в 2003 году их было 41%), что теледебаты не помогают избирателям понять «лицо партии».

Иногда и сами теледебаты становятся не так интересны - когда участие в них принимает только одна сторона. Так лидер коммунистов Геннадий Зюганов в одиночку провел теледебаты в среду на канале "Россия-1". "Единая Россия" от приобретения платных эфиров отказалась.