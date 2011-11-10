Президент России Дмитрий Медведев признал несовершенство государственного аппарата. По мнению президента, стратегическая задача заключается в том, чтобы создать современную систему государственного управления.



Такое заявление Медведев сделал в своей статье, размещенной на сайте "Большого правительства", передает РБК. Глава государства признался в том, что все больше ощущает несовершенство этой системы. "У меня никаких иллюзий не было, даже когда я приходил на государственную службу, но у меня были такие ощущения, знаете, успешного человека. Я был вполне успешным человеком, практикующим юристом, ученым в области права, и мне казалось, что я отлично знаю, как работает государственный аппарат. Я ошибся, все оказалось гораздо сложнее и в чем-то гораздо страшнее", - рассказал Медведев. Президент призвал "подумать, каким образом можно реально поменять систему государственного управления".