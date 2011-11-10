Политическая партия "Единая Россия" обсуждает возможность создания "Большого Исполнительного комитета". Публичная структура внутри партии будет призвана продемонстрировать ее открытость.



Также Большой исполком покажет наличие работающих механизмов обратной связи по аналогии с Общероссийским народным фронтом и проектом "большого правительства". Как сообщает сайт газеты "Московские Новости", основой новой структуры может стать один из руководящих органов "Единой России" - Центральный исполнительный комитет. Идея о создании новой структуры находится на стадии обсуждения, конкретного алгоритма работы исполкома пока нет.